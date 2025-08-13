Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin, Çekya ile köprüleri attı! “Provokasyonun bedeli ağır olacak"

Çin, Çekya ile köprüleri attı! “Provokasyonun bedeli ağır olacak"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Çin, Çekya ile köprüleri attı! “Provokasyonun bedeli ağır olacak&quot;
Çin, Çekya, Tibet, Dışişleri, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin, Çekya ile köprüleri attı! Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in Hindistan’da Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama ile görüşmesi Pekin yönetiminde adeta öfke patlamasına yol açtı. Görüşmeyi “provokatif bir eylem” olarak nitelendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, Pavel ile tüm resmi temasların durdurulduğunu duyurdu.

Çin, Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in Hindistan’da Dalai Lama ile görüşmesinin ardından, “provokatif eylem” gerekçesiyle Pavel ile tüm temaslarını kestiğini açıkladı.

"EGEMENLİĞE ZARAR VERDİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pavel’in görüşmesinin “Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini” belirterek “Çek hükümetinin verdiği siyasi taahhütler ciddi şekilde ihlal edilmiştir” dedi. Lin, Pekin’in Çek tarafına “ciddi protesto” ilettiğini vurguladı.

DALAİ LAMA DAVETİYLE GERÇEKLEŞTİ

Tibet Budizminin ruhani lideri Dalai Lama, 1959’daki başarısız ayaklanma sonrası Hindistan’da sürgünde yaşıyor. Pavel, 27 Temmuz’da Dalai Lama’nın 90. doğum günü kutlamaları kapsamında Hindistan’da bir araya geldi. Çek Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ziyaretin Dalai Lama’nın davetiyle gerçekleştiğini duyurdu.

İLİŞKİLER ZATEN GERGİNDİ

Pekin–Prag hattındaki gerilim yeni değil. Çekya, Mayıs ayında Prag’daki dışişleri bakanlığına yapılan bir siber saldırının arkasında Çin’in olduğunu iddia etmişti. Ayrıca Çek siyasetçiler Tayvan’ı ziyaret etmiş, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen geçen yıl Prag’a gelmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Çocuklarda yaz hastalıkları artıyor! Döküntü ve pullanmaya özellikle dikkat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu’ya bir darbe de Yeni Zelanda’dan! Başbakan Crosetto 'kafayı yemiş' dedi - Dünya"Netanyahu kafayı yemiş"Parfüm yasağı şok etti! O kokuyu sürünce mağaza kapısından döndürüyorlar - DünyaBu kokuyu süren mağazaya alınmıyor! Lüks parfüm yasaklandı6 yıl sonra ilk kez! Çin, ABD gemisini kovaladı: Korku dolu anlar kaydedildi - DünyaÇin, ABD gemisini kovaladıYunanistan felaketi yaşıyor! 2 günde 150'den fazla orman yangını hayatı felç etti - DünyaKomşuda acil durum koduyla tahliyeler başladı!ABD’nin hassas dosyaları çalındı! Rus hacker operasyonu ifşa oldu - DünyaABD’'ye büyük siber saldırı!Maduro'dan BM'ye İsrail tepkisi: Netanyahu'nun attığı bombalar Guterres'in ofisine düşüyor - Dünya"Netanyahu'nun attığı bombalar ofisine düşüyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...