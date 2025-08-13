Çin, Çekya ile köprüleri attı! “Provokasyonun bedeli ağır olacak"

Çin, Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in Hindistan’da Dalai Lama ile görüşmesinin ardından, “provokatif eylem” gerekçesiyle Pavel ile tüm temaslarını kestiğini açıkladı.

"EGEMENLİĞE ZARAR VERDİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pavel’in görüşmesinin “Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini” belirterek “Çek hükümetinin verdiği siyasi taahhütler ciddi şekilde ihlal edilmiştir” dedi. Lin, Pekin’in Çek tarafına “ciddi protesto” ilettiğini vurguladı.

DALAİ LAMA DAVETİYLE GERÇEKLEŞTİ

Tibet Budizminin ruhani lideri Dalai Lama, 1959’daki başarısız ayaklanma sonrası Hindistan’da sürgünde yaşıyor. Pavel, 27 Temmuz’da Dalai Lama’nın 90. doğum günü kutlamaları kapsamında Hindistan’da bir araya geldi. Çek Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ziyaretin Dalai Lama’nın davetiyle gerçekleştiğini duyurdu.

İLİŞKİLER ZATEN GERGİNDİ

Pekin–Prag hattındaki gerilim yeni değil. Çekya, Mayıs ayında Prag’daki dışişleri bakanlığına yapılan bir siber saldırının arkasında Çin’in olduğunu iddia etmişti. Ayrıca Çek siyasetçiler Tayvan’ı ziyaret etmiş, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen geçen yıl Prag’a gelmişti.