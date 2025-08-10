Çin’in 30 yıllık hakimiyetini bitirecek hamle başlatıldı! Güç dengesi altüst olacak

Geleceğin teknolojilerinin kaderini belirleyecek nadir toprak elementleri alanında dünya, yeni bir ittifaka tanık oluyor.

Hindistan ile Avustralya, Çin’in yıllardır sarsılmaz görünen mutlak hakimiyetine karşı omuz omuza vererek küresel güç dengelerini değiştirecek stratejik bir cephe kuracaklarını ilan etti.

HEDEF: ÇİN'İN YÜZDE 90'LIK İŞLEME GÜCÜNÜ KIRMAK

Çin, küresel nadir toprak madenciliğinin %60’ından fazlasını, işleme üretiminin ise %90’ını kontrol ediyor.

Avustralya, Batı Avustralya’daki dev Mount Weld yatağı ve Lynas Rare Earths gibi firmalarıyla son yıllarda “alternatif tedarikçi” rolünü güçlendirirken, Hindistan devasa ama bakir rezervlerini değerlendirmek için düğmeye bastı.

HİNDİSTAN'IN 'UYUYAN DEV' REZERVLERİ

Yaklaşık 6,9 milyon ton rezervle dünyanın en büyük üçüncü nadir toprak potansiyeline sahip olan Hindistan, üretimde küresel payın %1’inden azına sahip. Andhra Pradesh, Odisha ve Kerala’daki kıyı kumlarının yanı sıra, Rajasthan’ın Jalore ve Barmer bölgelerinde yeni keşifler yapıldı.

Ancak yetersiz işleme altyapısı, eski madencilik teknolojileri ve 1962 Atom Enerjisi Yasası’nın toryum sınırlamaları, özel sektörün önünü kesti.

Güney Kore’deki Parley Policy Initiative’ten Neeraj Singh Manhas, “Avustralya’nın ileri teknolojileri ve köklü tedarik zinciri altyapısı, Hindistan’ın potansiyelini açığa çıkaracak” dedi. Avustralyalı şirketlerin yakında Hindistan’daki ihalelere girmesi bekleniyor.

Kaynaklar Bakanı Madeleine King, Canberra’nın kritik mineral projelerini desteklemek için fiyat tabanı belirlemeyi düşündüğünü açıkladı.

KÜRESEL TİCARETTE GERİLİM: ABD FAKTÖRÜ

Çin, Nisan’dan bu yana yedi nadir toprak elementine ihracat lisansı zorunluluğu getirdi. ABD’nin gümrük vergilerine misilleme olarak yorumlanan bu hamle, piyasalarda şok etkisine neden oldu.

Aynı dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’a uygulanan gümrük vergisini %50’ye çıkardı.

Georgetown Üniversitesi’nden Uday Chandra, “ABD ile görüşmeler çıkmaza girerse, Çin’in Hindistan’a taviz vermesi sürpriz olmaz” dedi.

ÇİN'İN 'STRATEJİK NÜFUZ' KARTI

Indic Researchers Forum’dan Srinivasan Balakrishnan, “Çin’in yakın gelecekte Hindistan’a tedariki kolaylaştırması muhtemel değil. Minerallere erişim artık doğrudan stratejik nüfuzun bir aracı” değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan, riskleri azaltmak için Avustralya’nın yanı sıra ABD ve Japonya ile de kritik mineraller alanında işbirliğini artırıyor.