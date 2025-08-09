Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyada ilk! İnsansı robot mağazası Çin'de açıldı

Dünyada ilk! İnsansı robot mağazası Çin'de açıldı

Teknoloji tarihine geçen açılış Pekin’de gerçekleşti. Yizhuang’daki dev Robot Alışveriş Merkezi’nde kapılarını açan mağaza, insansı ve tüketici odaklı robotları satışa sunan ilk merkez olarak kayıtlara geçti. Ubtech Robotics ve Unitree Robotics gibi 40’tan fazla Çinli markanın yer aldığı mağazada, 100’den fazla robot modeli ziyaretçileri bekliyor. Satranç oynayan, krep pişiren, kahve hazırlayan, basket atan, resim yapan ve hatta Albert Einstein’ın replikasıyla sohbet etmenizi sağlayan robotlar b

Çin’in başkenti Pekin, teknoloji tarihinde bir ilke sahne oldu. Yizhuang’daki Robot Alışveriş Merkezi’nde açılan mağaza, insansı ve tüketici odaklı robotları satışa sunan ilk merkezlerden biri olarak dikkat çekti. 

Ubtech Robotics ve Unitree Robotics gibi 40’tan fazla Çinli marka, toplam 100’ün üzerinde modeli ziyaretçilerle buluşturdu.

Ülke 137 milyar dolarlık fon desteğiyle küresel yapay zeka yarışında liderliği hedefliyor.

ROBOTLAR SATRANÇTAN KREBE, KAHVEDEN BASKETBOLA

Ziyaretçiler burada robot bir satranç partneri edinebiliyor, robotik bir evcil köpekle vakit geçirebiliyor ya da Albert Einstein’ın görelilik teorilerini anlatan gerçek boyutlu replikasını görebiliyor.

Sergide ayrıca krep pişirebilen, kahve hazırlayabilen, basketbol topu atabilen, resim yapabilen, geleneksel Çin tıbbı dağıtan ve engelli parkurları aşabilen robotlar yer alıyor.

'ROBOTLAR BİNLERCE HANEYE GİRECEK'

Mağaza müdürü Wang Yifan, açılışta yaptığı açıklamada, yalnızca robot şirketlerine güvenmenin yeterli olmadığını belirterek “Robotlar binlerce haneye girecekse, tüketiciler için özel çözümler üretilmeli” dedi.

Wang, mağazanın satış, yedek parça, bakım ve inceleme hizmetlerini kapsayan bir “4S” konseptiyle çalıştığını, robot fiyatlarının ise 2.000 yuan’dan birkaç milyon yuan’a kadar değiştiğini ifade etti.

DÜNYA ROBOT KONFERANSI İLE EŞ ZAMANLI AÇILIŞ

Mağazanın açılışı, 8-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2025 Dünya Robot Konferansı ile aynı zamana denk geldi. Konferansta 1.500’ü aşkın ürün tanıtılırken, 200’den fazla yerli ve yabancı şirket yer aldı. Çin hükümeti, bu alandaki yatırımlarını hızlandırarak yapay zeka ve robotik girişimlerini desteklemek amacıyla 1 trilyon yuan (137 milyar dolar) büyüklüğünde bir fon planlıyor.

YAPAY ZEKA İLE YAŞLANAN NÜFUSA ÇÖZÜM

Çin’in robot teknolojilerine yönelmesi, ülkenin karşı karşıya olduğu yaşlanan nüfus ve yavaşlayan ekonomik büyüme gibi sorunlara çözüm arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl sektör, 20 milyar doları aşan sübvansiyonlarla desteklendi.

