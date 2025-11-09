6 kişi hayatını kaybetmişti! Bakan Tunç, Kocaeli'deki faciaya ilişkin son durumu paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de altı kişinin hayatını kaybettiği parfüm deposu yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu paylaştı.

Şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Tunç ayrıca yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

OLAY

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.