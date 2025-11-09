TRT Tabii platformunun yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi Gassal'de yeni sezon heyecanı başladı. Başrolünü Ahmet Kural'ın üstlendiği dizinin ilk iki sezonu toplam 20 bölüm sürmüştü. Dizinin hayran kitlesi günden güne artarken, "Gassal 3. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yayınlanan 20 bölümüyle dijital platformların en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen TRT Tabii projesi Gassal’de üçüncü sezon hazırlıkları başladı.

Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını söyledi. Oyuncu Mehmet Bilge Yıldız da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gassal 3. sezon çekimleri başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Dizide 3. sezon çekimlerinin yaz aylarında başladığı ve yeni sezonda Öykü Gürman ile Emir Benderlioğlu gibi sürpriz isimlerin de kadroya katıldığı biliniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Gassal dizisinde 3. sezonun 2026 yılında Tabii platformu üzerinden seyirciyle buluşması bekleniyor.

GASSAL 3. SEZON ŞARKILARINI KİM SESLENDİRECEK?

Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu dizi sadece konusuyla değil, şarkılarıyla da dikkat çekiyor. İlk sezonda Şahin Kendirci'nin seslendirdiği “İçim Yanar”, ikinci sezonda ise Bayhan'ın yorumladığı “Efendim İşitmedim” şarkıları sosyal medyada viral oldu.

Şahin Kendirci’nin ilk sezonda, Bayhan’ın ise ikinci sezonda yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezonunda izleyicinin karşısına Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Kubat'ın çıkacağı tahmin ediliyor.

GASSAL 3. SEZONA TİMUÇİN ESEN SÜRPRİZİ

TRT’nin dijital platformu Tabii, popüler yapımlarından biri olan Gassal dizisinin üçüncü sezon fragmanını nihayet yayınladı.

Yeni sezonun en büyük sürprizi ise usta oyuncu Timuçin Esen oldu. Fragmanda görülen Esen’in hangi karakteri canlandıracağı şimdiden merak ediliyor.