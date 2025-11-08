TRT 1 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin 6. sezonu ilgiyle takip edilirken, “Gönül Dağı nerede çekiliyor, çekim yerleri gerçek mi?” sorusu aramalarda öne çıkıyor. Ayrıca, dizide geçen Gedelli köyünün nerede olduğu merak ediliyor. İşte Gönül Dağı dizisinin çekim yerleri.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Anadolu'nun bozkır kültürünü en ince ayrıntısına kadar ekranlara taşıyan dizi, seyircilere tabiat manzaraları eşliğinde adeta görsel bir şölen sunuyor.

Sivrihisar'ın kırsal bölgeleri, dizinin ana mekanı olan Gedelli köyünü canlandırmak için kullanılıyor. İlçedeki taş evler, dar sokaklar ve doğal güzellikler, dizinin görsel estetiğine güç katıyor.

Gönül Dağı dizisi, bu mekanların sunduğu atmosfer sayesinde bozkırda geçen bir Anadolu masalını seyirciye aktarıyor. Sivrihisar, aynı zamanda Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak biliniyor.

GÖNÜL DAĞI ÇEKİM YERLERİ GERÇEK Mİ?