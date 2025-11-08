Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Anadolu'nun bozkır kültürü ve eşsiz tabiat manzaralarını ekranlara taşıyan dizi, 6. sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor, çekim yerleri gerçek mi?

TRT 1 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin 6. sezonu ilgiyle takip edilirken, “Gönül Dağı nerede çekiliyor, çekim yerleri gerçek mi?” sorusu aramalarda öne çıkıyor. Ayrıca, dizide geçen Gedelli köyünün nerede olduğu merak ediliyor. İşte Gönül Dağı dizisinin çekim yerleri.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Anadolu'nun bozkır kültürünü en ince ayrıntısına kadar ekranlara taşıyan dizi, seyircilere tabiat manzaraları eşliğinde adeta görsel bir şölen sunuyor. 

Sivrihisar'ın kırsal bölgeleri, dizinin ana mekanı olan Gedelli köyünü canlandırmak için kullanılıyor. İlçedeki taş evler, dar sokaklar ve doğal güzellikler, dizinin görsel estetiğine güç katıyor.

Gönül Dağı dizisi, bu mekanların sunduğu atmosfer sayesinde bozkırda geçen bir Anadolu masalını seyirciye aktarıyor. Sivrihisar, aynı zamanda Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak biliniyor.

GÖNÜL DAĞI ÇEKİM YERLERİ GERÇEK Mİ?

Gönül Dağı dizisinde sıkça adından söz edilen Gedelli köyü, senaryoya göre Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köy olarak tasvir ediliyor. Fakat bu bilgi doğru değil. Çünkü çekimler Niğde’de değil, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılıyor.

Gedelli köyü dizinin kurgusal bir mekanı da olsa, Sivrihisar’ın kırsal alanları ve Hamamkarahisar köyü gibi bölgeler, bu köyü gerçekmiş gibi gösteriyor.

