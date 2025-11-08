Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftanın yorgunluğunu atmak isteyen izleyicileri, 8 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak dizileri ve programları merak etmeye başladı. Bu akşam birçok popüler dizi reyting zirvesi için kıyasıya mücadele edecek.

Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi kanalların yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

8 Kasım Cumartesi akşamı TV'de, Gönül Dağı (TRT 1), Güller ve Günahlar (Kanal D), Aynadaki Yabancı (ATV) ve Ben Leman (NOW TV) gibi yeni bölümleriyle iddialı diziler izleyicileriyle bir araya gelecek.. Komedi sevenler ise Güldür Güldür Show'u (SHOW TV) tercih edebilecek.

Güller ve Günahlar nerede çekiliyor? Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor? » Mavi Kadın

8 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI 

  • 18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 – Güller ve Günahlar
  • 00:15 - Uzak Şehir
  • 02:30 - Poyraz Karayel
  • 04:15 - Müzik Arası
  • 05:00 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde - 2. Resim

8 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI 

  • 17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Gönül Dağı
  • 00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 01:50 - Taşacak Bu Deniz

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde - 3. Resim

8 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI 

  • 15:30 - Bereketli Topraklar
  • 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 – Güldür Güldür Show
  • 23:45 - Bereketli Topraklar
  • 02:30 - Kızılcık Şerbeti

Charlie'nin Melekleri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Charlie'nin Melekleri ilk kez TV'de! - Güncel Haberler

8 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI 

  • 19:00 – Star Haber (canlı)
  • 20:00 – Charlie'nin Melekleri
  • 22:30 - Charlie'nin Melekleri
  • 00:45 - Çarpıntı
  • 03:00 - Yüksek Sosyete
  • 05:00 - Hanım Köylü

Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı | Türkiye Gazetesi

8 KASIM ATV YAYIN AKIŞI 

  • 20:00 – Aynadaki Yabancı
  • 00:20 - Gözleri Karadeniz
  • 03:00 - Kardeşlerim
  • 05:30 - Bir Gece Masalı

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde - 6. Resim

8 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI 

  • 16:00 - İtiraf Et
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 21:45 - Bulgaristan - Türkiye (Canlı)
  • 00:15 – İtiraf Et
  • 02:30 - Gazete Magazin
  • 05:15 - Gençlik Rüzgarı

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde - 7. Resim

8 KASIM NOW YAYIN AKIŞI 

  • 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 – Ben Leman
  • 00:00 - Efsane Futbol
  • 01:30 - Sahtekarlar
  • 04:00 - İnadına Aşk
  • 05:00 - Kefaret
  • 06:00 - Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da bombalı saldırı! Hükümete yakın medya ofisleri hedef alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdıLeverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga'da kritik randevu - HaberlerLeverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga'da kritik randevuMehmet Hanifi Kalo kimdir, neden öldü? - HaberlerMehmet Hanifi Kalo kimdir, neden öldü?Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu - HaberlerKasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutulduTrabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... - HaberlerTrabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef haftanın eleme adayları... - HaberlerMasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...
Sonraki Haber Yükleniyor...