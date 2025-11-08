Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde
Haftanın yorgunluğunu atmak isteyen izleyicileri, 8 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak dizileri ve programları merak etmeye başladı. Bu akşam birçok popüler dizi reyting zirvesi için kıyasıya mücadele edecek.
Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi kanalların yayın akışı belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
8 Kasım Cumartesi akşamı TV'de, Gönül Dağı (TRT 1), Güller ve Günahlar (Kanal D), Aynadaki Yabancı (ATV) ve Ben Leman (NOW TV) gibi yeni bölümleriyle iddialı diziler izleyicileriyle bir araya gelecek.. Komedi sevenler ise Güldür Güldür Show'u (SHOW TV) tercih edebilecek.
8 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
- 18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Güller ve Günahlar
- 00:15 - Uzak Şehir
- 02:30 - Poyraz Karayel
- 04:15 - Müzik Arası
- 05:00 - Üç Kız Kardeş
8 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI
- 17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 – Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Gönül Dağı
- 00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:50 - Taşacak Bu Deniz
8 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 15:30 - Bereketli Topraklar
- 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 – Güldür Güldür Show
- 23:45 - Bereketli Topraklar
- 02:30 - Kızılcık Şerbeti
8 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
- 19:00 – Star Haber (canlı)
- 20:00 – Charlie'nin Melekleri
- 22:30 - Charlie'nin Melekleri
- 00:45 - Çarpıntı
- 03:00 - Yüksek Sosyete
- 05:00 - Hanım Köylü
8 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
- 20:00 – Aynadaki Yabancı
- 00:20 - Gözleri Karadeniz
- 03:00 - Kardeşlerim
- 05:30 - Bir Gece Masalı
8 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
- 16:00 - İtiraf Et
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 21:45 - Bulgaristan - Türkiye (Canlı)
- 00:15 – İtiraf Et
- 02:30 - Gazete Magazin
- 05:15 - Gençlik Rüzgarı
8 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
- 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Ben Leman
- 00:00 - Efsane Futbol
- 01:30 - Sahtekarlar
- 04:00 - İnadına Aşk
- 05:00 - Kefaret
- 06:00 - Karagül
