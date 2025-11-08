Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi TV yayın akışı gündemde

Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi kanalların yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

8 Kasım Cumartesi akşamı TV'de, Gönül Dağı (TRT 1), Güller ve Günahlar (Kanal D), Aynadaki Yabancı (ATV) ve Ben Leman (NOW TV) gibi yeni bölümleriyle iddialı diziler izleyicileriyle bir araya gelecek.. Komedi sevenler ise Güldür Güldür Show'u (SHOW TV) tercih edebilecek.

8 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Güller ve Günahlar

00:15 - Uzak Şehir

02:30 - Poyraz Karayel

04:15 - Müzik Arası

05:00 - Üç Kız Kardeş

8 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - Taşacak Bu Deniz

8 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:30 - Bereketli Topraklar

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 - Bereketli Topraklar

02:30 - Kızılcık Şerbeti

8 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Charlie'nin Melekleri

22:30 - Charlie'nin Melekleri

00:45 - Çarpıntı

03:00 - Yüksek Sosyete

05:00 - Hanım Köylü

8 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – Aynadaki Yabancı

00:20 - Gözleri Karadeniz

03:00 - Kardeşlerim

05:30 - Bir Gece Masalı

8 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - İtiraf Et

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

21:45 - Bulgaristan - Türkiye (Canlı)

00:15 – İtiraf Et

02:30 - Gazete Magazin

05:15 - Gençlik Rüzgarı

8 KASIM NOW YAYIN AKIŞI