Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonunu bildiren listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın dışında sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Baouchouari, maçta forma giyemeyeceği belli oldu.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Kasım Cumartesi saat 17.00'de başlayacak mücadele maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının VAR hakemi Emre Malok oldu. AVAR'da da Hakan Yemişken ile Turgut Doman görev yapacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.