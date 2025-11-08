Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

- Güncelleme:
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11&#039;ler...
Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. Papara Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Trabzonspor Alanyaspor muhtemelen 11'ler ise taraftarlar tarafında merak edilip araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonunu bildiren listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın dışında sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Baouchouari, maçta forma giyemeyeceği belli oldu. 

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Kasım Cumartesi saat 17.00'de başlayacak mücadele maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının VAR hakemi Emre Malok oldu. AVAR'da da Hakan Yemişken ile Turgut Doman görev yapacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.

Osmanlı tarihine zamanla yolculuk! Topkapı Sarayı Saat Müzesi yoğun ilgi görüyor
