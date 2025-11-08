Yakaladıkları binlerce balığı denize geri bıraktılar! Nedeni 'alkış' alır

Çanakkale'de bir balıkçı teknesi avlanmak için Bozcaada açıklarına vardı. Avlanmak için ağlarını denize salan balıkçılar balıkların yavru kupes balığı olduğunu anladı. Duyarlı balıkçılar kupes balıklarının yavru olduğunu anlayınca yüzlerce kasa balığı denize geri saldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU

Bilinçli avcılık örneği sergileyen teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, kasalar dolusu balığı denize geri saldı. Karabiber, yaptığı açıklamada sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekerek balıkçıların bu tarz durumlarda aynı hassasiyetle davranmaları gerektiğini vurguladı.

İşte o anlardan görüntüler;