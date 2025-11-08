Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yakaladıkları binlerce balığı denize geri bıraktılar! Nedeni 'alkış' alır

Yakaladıkları binlerce balığı denize geri bıraktılar! Nedeni 'alkış' alır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de ava çıkan balıkçı teknesi, ağlarına takılan binlerce kupes balığının yavru olduğunu anlayınca denize geri bıraktı. 

Çanakkale'de bir balıkçı teknesi avlanmak için Bozcaada açıklarına vardı. Avlanmak için ağlarını denize salan balıkçılar balıkların yavru kupes balığı olduğunu anladı. Duyarlı balıkçılar kupes balıklarının yavru olduğunu anlayınca yüzlerce kasa balığı denize geri saldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU 

Bilinçli avcılık örneği sergileyen teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, kasalar dolusu balığı denize geri saldı. Karabiber, yaptığı açıklamada sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekerek balıkçıların bu tarz durumlarda aynı hassasiyetle davranmaları gerektiğini vurguladı.

İşte o anlardan görüntüler; 

Yakaladıkları binlerce balığı denize geri bıraktılar! Nedeni 'alkış' alır - 1. Resim

Yakaladıkları binlerce balığı denize geri bıraktılar! Nedeni 'alkış' alır - 2. Resim

 

