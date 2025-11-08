500 ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi 

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının son enflasyon raporunu dün açıkladı. 2025 sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 aralığına çıkaran Merkez, 2026 tahmin aralığını ise yüzde 13-19 arasında korudu. Karahan, sunumun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İlgili Haber 500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı

200 TL'DEN BÜYÜK BANKNOT BASILACAK MI?

Merkez'in patronuna 200 TL’lik banknotların ödemelerde yetersiz kaldığı ve daha büyük banknot basımı için çalışmaların olup olmadığı soruldu. Karahan bu soruya, "Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz" diye cevap verdi.

"KAYIT DIŞI AZALDIKÇA VERİLERE YANSIYOR"

Karahan'ın açıklamaları şöyle devam etti: "Nakit kullanımına yönelik bir taraftan teknik ihtiyaca bakıyoruz ama bir taraftan da şu anki mevcut durumun sebep olduğu kayıt dışılıktan kayıt içine geçişten de aslında mutluluk duyuyoruz. Mevcut durumda, sunumumda da birkaç yerde bahsettim. Kayıt dışılık azaldıkça aslında verilere de bu yansıyor. Bunu mesela en basitinden kartla yapılan harcamalar verisinde görüyoruz. Bu konuyla ilgili bir blog çalışmamız da aslında yer almıştı.

"NAKİTTEN ÇOK KARTLA ÖDEME YAPILIYOR"

Nakitten çok kartla ödemeler yapıldığı için kartla yapılan harcamalar aslında talep görünümünü olduğundan yüksek gösterebiliyor. Bir diğer unsur kredi büyümesiyle ilgili yine sunumumda vurguladığım gibi kredi büyümesini önemli bir kısmı aslında kredi kartları kaynaklı. Ama buradaki kullanımın hepsini bireysel kredi olarak değerlendirmek çok sağlıklı değil. Çünkü bunların çok büyük bir kısmı aslında faize maruz kalmıyor. Ödeme döneminde ödendiği için. Sadece ödeme alışkanlığındaki bir kırılmaya bir değişime işaret ediyor. Bu da dediğim gibi kayıt dışılıktan kayıt içiliğe teşvik eden bir unsur olduğu için bundan aslında mutluluk duyuyoruz."