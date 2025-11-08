Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı

500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Başvurular yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacak. Kampanyanın ilk 5 gününde başvurular kimlik numarasına göre alınacak. İşte detaylar... 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük konut seferberliği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular 10 Kasım’da başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından proje takvimine ilişkin paylaşım yaptı.

"BAŞVURULAR İÇİN İKİ YÖNTEM VAR"

Paylaşılan infografikte başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuruların alınacağı kaydedildi.

500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı - 1. Resim

"E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN YOĞUNLUK TEDBİRİ"

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Başvurunun yapılacağı 10 Kasım’da TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan, 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da son rakamı ‘4’, 13 Kasım’da son rakamı ‘6’, 14 Kasım’da ise TCKN’nin son rakamı ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı - 2. Resim

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK"

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ülker, 2025 yılı dokuz aylık finansallarını açıkladıGalatasaray açıkladı: Yunus Akgün operasyon geçirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TİGEM 2 bin ton buğday satacak - EkonomiTİGEM 2 bin ton buğday satacakArpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları yükseltildi - EkonomiArpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları yükseltildiDüzenlemeden memnun değiller! Esnaftan hükümete "vergi" çağrısı - EkonomiEsnaftan hükümete "vergi" çağrısıE-ticaret platformlarında yaygınlaşmıştı! Ticaret Bakanlığı 'gizemli kutu' satışını yasakladı - Ekonomi'Gizemli kutu' satışı yasaklandıHaftalık primler %40’a ulaştı! İşte en çok yükselen ve para girişi olan hisseler - Ekonomiİşte en çok yükselen ve para girişi olan hisselerKendi evini yapmak isteyenler dikkat! En ucuz arsalar bu illerde - EkonomiEn ucuz arsalar bu illerde
Sonraki Haber Yükleniyor...