2026 bedelli askerlik ücreti için geri sayım başladı. Yeni yıl yaklaşırken bedelli askerlik ücretine yapılacak güncelleme merak konusu oldu. Memur maaş katsayısı ve enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek yeni tutar için resmi açıklama bekleniyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, 2026 yılı için uygulanacak yeni ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Ocak ayında netleşmesi beklenen tutar, memur maaş zammı ve enflasyon verileri doğrultusunda yeniden hesaplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK 2026 ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı bedelli askerlik ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Bedelli askerlik bedeli, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur aylık katsayısına göre güncellenirken yürürlüğe girecek yeni tutar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre yeni bedelli askerlik ücreti, aralık ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından belirlenecek. Ücretin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yeni rakam resmiyet kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanıyor. 2026 yılı için ise memur maaşlarına yapılacak zam oranı belirleyici olacak. Özellikle ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı bu hesaplamada öne çıkacak.

Ekonomistlerin ve piyasa beklentilerinin işaret ettiği yüzde 15-20 bandındaki bir artış senaryosunda, bedelli askerlik ücretinin 300 bin TL’nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Resmi ücret, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Mevzuata göre bedelli askerlik ücreti taksitlendirilmiyor. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında belirlenen tutarın, başvuru süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler, kamu bankaları, katılım bankaları, defterdarlıklar ve malmüdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru süresi içinde ödeme yapılmaması halinde bedelli askerlik hakkı geçersiz sayılıyor.

