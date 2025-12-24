İstanbul Avrupa yakası tarifesine göre yıla 44,00 TL’den başlayan benzinin litre fiyatı, 24 Aralık 2025’te 51,80 TL’den satılıyor. Kurdan ve rafineri marjlarından da etkilenen benzin fiyatı bu yıl %17,7 yükseldi. Öte yandan yıl başında 22 bin 105 TL’lik asgari ücret dikkate alındığında 502 litre benzin alınabiliyordu. 2026 zammı ile 28 bin 75 TL olan yeni asgari ücret, bugünkü pompa fiyatlarına göre 542 litre benzine denk geliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında hareketlilik dikkat çekerken, geçen hafta en düşük 58,70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 62,45 dolara yöneldi. Son 1 haftada dip seviyelerden gelen tepki alımlarına rağmen petrol fiyatlarında bu yıl yaklaşık %-18,35 oranında gerileme yaşandı.

OPEC+ GRUBU FAKTÖRÜ

Yıl boyunca OPEC+ Grubunun petrol arzını kademeli olarak artırması, fiyatlarda da düşüş trendinin en önemli destekleyicisi olarak öne çıktı. OPEC+ Grubu, son olarak aralık ayında da günlük üretim kapasitesini 137 bin varil artırma kararı almıştı.

Grubun bu yılki artış kararları, 2 yıl önce günlük 1,65 milyon varillik arz kesintilerinin kademeli olarak tekrar piyasaya sunulmasından kaynaklanıyor.

Son zamla dikkat çeken artış! Asgari ücretle kaç litre benzin alınabiliyor?

ÇİN VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Bu arada dünyanın en büyük emtia alıcısı konumunda bulunan Çin ekonomisinden gelen son sinyallerin zayıf bir görünüm sunması da petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Dikkatler bir yandan da jeopolitik risklerde… Rusya-Ukrayna savaşında “ateşkes” çabaları devam ederken, Rus petrolünün tekrar piyasalara dönüş yapabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Son dönemde ABD ve Venezuela arasında yükselen gerilim ise, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri beraberinde getiriyor.

PETROLDE BEKLENTİLER

Bütün bu denklemde petrol fiyatları için 2026 yılında da “zayıf” beklentiler öne çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı bu çeyrekte günlük küresel petrol arzının, günlük talebin 3 milyon varil üzerinde gerçekleşebileceğini belirterek; bu tablonun, gelecek yıl için arz fazlalığına işaret ettiği uyarısında bulunuyor.

JP Morgan ve Goldman Sachs gibi kurumlar, gelecek yıl 60 doların altında varil fiyatı tahmininde bulunuyor.

BENZİN FİYATI %17,7 YÜKSELDİ

Bu arada iç piyasada İstanbul Avrupa yakası tarifesine göre yıla 44,00 TL’den başlayan benzinin litre fiyatı, 24 Aralık 2025’te 51,80 TL’den satılıyor. Kurdan ve rafineri marjlarından da etkilenen benzin fiyatı bu yıl %17,7 oranında yükseldi.

Öte yandan yıl başında 22 bin 105 TL’lik asgari ücret dikkate alındığında 502 litre benzin alınabilirken; 2026 zammı ile birlikte 28 bin 75 TL olan asgari ücret, bugünkü pompa fiyatlarına göre 542 litre benzine denk geldi.

