Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olmasının ardından fırsatçılara karşı harekete geçti. Asgari ücret zammını bahane ederek fahiş fiyat artışlarına yönelmeyi düşünenlere net bir uyarı yapan bakanlık, "Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir" açıklamasını yaptı.

Yeni geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları dün akşam sona erdi. Komisyonun son toplantısı sonrası 2026 yılı asgari ücretini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dengeyi gözetmek için yoğun çaba harcadık" diyerek yeni asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücret zammının ardından Ticaret Bakanlığı'ndan da kritik bir uyarı geldi. Bakanlık, zammı fırsat bilip fiyat artırmayı düşünenlere en ağır cezaların kesileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücreti %27 oranında artırılarak, net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatımıza, üretim yapımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEK

Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir.

Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir.

Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

