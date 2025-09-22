Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular başladı! İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni bir indirim kampanyası başlattı. Yüzde 25 indirim uygulanacak kampanya ile vatandaşlara "konut kredisi kullanma" imkanı da sunuluyor. Peki TOKİ'nin indirim kampanyasından kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim kampanyası başlattı. 

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANACAK? 

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak.Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

17 EKİM'E KADAR BANKALARA BAŞVURULABİLECEK 

Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugünden itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

