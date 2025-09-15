Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun şartlarda ev sahibi yapmayı hedefliyor. Projenin ihale süreci Haziran 2025'te tamamlandı. Başvuruların ise yıl sonu itibarıyla başlaması bekleniyor. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek olan250 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun şartlarda ev sahibi yapacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen bu projeyle Türkiye genelindeki konut sıkıntısının çözülmesi ve kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1. Resim

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Proje kapsamında bütün konut ihaleleri Haziran 2025 itibarıyla tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, başvuruların yıl sonu veya önümüzdeki yılın başında başlayacağı öngörülüyor. 

Vatandaşlar, başvuru tarihi ve şartları ile ödeme planlarına dair resmi duyuruları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iletişim kanallarından takip edebilecek.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2. Resim

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartlarının geçmiş yıllardaki projelere benzer kriterler içermesi bekleniyor. 

Temel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, başvurulan il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmek veya nüfusa kayıtlı olmak bulunuyor. 

Ayrıca başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayetleri altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor.

Hane halkı net aylık gelirinin belirlenen üst sınırı aşmaması da önemli bir başvuru şartı olacak. 

Bu kriterler, dar gelirli vatandaşların projeden en doğru şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Konut fiyatları, peşinat miktarları, aylık taksitler ve vade süreleri gibi ödeme detayları da başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyorEmmy Ödülleri'ne damga vurdu! İspanyol aktör Javier Bardem'den kırmızı halıda ''Gazze'' çıkışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor - HaberlerHızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyorFakirlik belgesi nasıl alınır, ücretli mi? Başvuru şartları merak ediliyor - HaberlerFakirlik belgesi nasıl alınır, ücretli mi? Başvuru şartları merak ediliyor2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, öğrencilere günlük kaç lira ücret ödeniyor? - Haberler2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, öğrencilere günlük kaç lira ücret ödeniyor?Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - HaberlerUzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandıNarin'in babası öldü mü? Arif Güran ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerNarin'in babası öldü mü? Arif Güran ölüm haberiyle gündeme geldiYaprak Dökümü cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi gündeme geldi - HaberlerYaprak Dökümü cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi gündeme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...