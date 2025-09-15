TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek olan250 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun şartlarda ev sahibi yapacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen bu projeyle Türkiye genelindeki konut sıkıntısının çözülmesi ve kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Proje kapsamında bütün konut ihaleleri Haziran 2025 itibarıyla tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, başvuruların yıl sonu veya önümüzdeki yılın başında başlayacağı öngörülüyor.

Vatandaşlar, başvuru tarihi ve şartları ile ödeme planlarına dair resmi duyuruları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iletişim kanallarından takip edebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartlarının geçmiş yıllardaki projelere benzer kriterler içermesi bekleniyor.

Temel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, başvurulan il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmek veya nüfusa kayıtlı olmak bulunuyor.

Ayrıca başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayetleri altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor.

Hane halkı net aylık gelirinin belirlenen üst sınırı aşmaması da önemli bir başvuru şartı olacak.

Bu kriterler, dar gelirli vatandaşların projeden en doğru şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Konut fiyatları, peşinat miktarları, aylık taksitler ve vade süreleri gibi ödeme detayları da başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.