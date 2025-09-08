TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri borçlarını kapatmak isteyen hak sahiplerine yönelik yüzde 25 oranında indirim kampanyası düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan bu kampanya, borcun tamamını veya belirli bir kısmını peşin ödemek isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından sunulan yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları, 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Bu dönem dışında yapılan başvurular indirim fırsatından yararlanamayacak.

Kampanya, özellikle uzun vadeli borç ödemesi devam eden konut ve iş yeri sahipleri için önemli bir avantaj sunuyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları, aracı bankalar üzerinden veya e-Devlet platformu aracılığıyla yapılabilecek.

Vatandaşlar, ödemeleri gereken tutarı ve borç bilgilerini bankalar veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir.

Başvurularını dijital ortamda tamamlamak isteyen hak sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetlerine erişebilir. Bankalar aracılığıyla başvuru yapacak olanlar ise, ilgili banka şubelerine şahsen müracaat etmeli ve gerekli belgeleri sunmalı.

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan konut ve iş yeri hak sahipleri faydalanabilir.

Ayrıca, taksit ödemeleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış ve devam eden hak sahipleri de bu kampanyadan yararlanabilir. Kampanya, borcunun tamamını veya bir kısmını peşin ödemek isteyenleri kapsar.

Başvuru yapacak kişilerin, indirimden faydalanmak istedikleri aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları ve geriye dönük taksit veya emlak vergisi borçlarının bulunmaması gerekir.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde ise, bankaya giderken site yönetiminden alınacak "borcu yoktur" belgesi ve ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösteren belge talep edilir. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamaz.