Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu
TOKİ, İndirim Kampanyası, Emlak Vergisi, E-Devlet, Başvuru Şartları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahipleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan bu fırsat, borcunu peşin kapatmak isteyen milyonlarca vatandaşa ekonomik kolaylık sağlıyor. Başvurular, ilgili bankalar ve e-Devlet üzerinden 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak olup, belirli başvuru şartları geçerli olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri borçlarını kapatmak isteyen hak sahiplerine yönelik yüzde 25 oranında indirim kampanyası düzenledi.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 1. Resim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan bu kampanya, borcun tamamını veya belirli bir kısmını peşin ödemek isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 2. Resim

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından sunulan yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları, 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 3. Resim

Bu dönem dışında yapılan başvurular indirim fırsatından yararlanamayacak.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 4. Resim

Kampanya, özellikle uzun vadeli borç ödemesi devam eden konut ve iş yeri sahipleri için önemli bir avantaj sunuyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 5. Resim

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları, aracı bankalar üzerinden veya e-Devlet platformu aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 6. Resim

Vatandaşlar, ödemeleri gereken tutarı ve borç bilgilerini bankalar veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 7. Resim

Başvurularını dijital ortamda tamamlamak isteyen hak sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetlerine erişebilir. Bankalar aracılığıyla başvuru yapacak olanlar ise, ilgili banka şubelerine şahsen müracaat etmeli ve gerekli belgeleri sunmalı.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 8. Resim

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan konut ve iş yeri hak sahipleri faydalanabilir.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 9. Resim

Ayrıca, taksit ödemeleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış ve devam eden hak sahipleri de bu kampanyadan yararlanabilir. Kampanya, borcunun tamamını veya bir kısmını peşin ödemek isteyenleri kapsar.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 10. Resim

Başvuru yapacak kişilerin, indirimden faydalanmak istedikleri aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları ve geriye dönük taksit veya emlak vergisi borçlarının bulunmaması gerekir.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2025 indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu - 11. Resim

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde ise, bankaya giderken site yönetiminden alınacak "borcu yoktur" belgesi ve ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösteren belge talep edilir. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamaz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı? 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ensar Aytekin kimdir? - HaberlerEnsar Aytekin kimdir?Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı?  - HaberlerUzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı? Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? - HaberlerFenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?Sumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak? - HaberlerSumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak?Messi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözler - HaberlerMessi futbolu bıraktı mı? Milli takımda oynamayacak mı! Maç sonu olay sözlerDGS kayıtları ne zaman yapılacak? - HaberlerDGS kayıtları ne zaman yapılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...