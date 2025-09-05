Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yeni sosyal konut projesi geliyor: Bakan Kurum açıkladı, gençlere ve ailelere özel kontenjan

Yeni sosyal konut projesi geliyor: Bakan Kurum açıkladı, gençlere ve ailelere özel kontenjan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni sosyal konut projesi geliyor: Bakan Kurum açıkladı, gençlere ve ailelere özel kontenjan
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesinin başlayacağı müjdesini verdi. Yeni sosyal konut projesinde gençlere ve 3 çocuklu ailelere özel kontenjan ayrılacak. Bakan Kurum, TOKİ’den konut alanlara ise yüzde 25 indirim müjdesi verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları, sosyal konut, kentsel dönüşüm ve sığınak projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. NTV ekranlarında soruları yanıtlayan Bakan Kurum, deprem konutlarının yüzde 70'ini tamamladıklarını söyledi.

Çadırda yaşayan hiçbir vatandaşın bulunmadığını belirten Bakan Kurum, "Konteynerde yaşayan vatandaşlarının 41 bini hak sahibi, 29 bini de evi teslim edilmiş ancak kendi tercihinden dolayı konteynerde oturmaya devam ediyor." diye konuştu.

YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR

Deprem bölgesinde yapılan konutların ardından kiraların düştüğünü söyleyen Bakan Kurum, "TOKİ ile 280 bin sosyal konut projesi yürütülüyor. 800 bin yeni konut arzı yaratacağız." dedi.

Yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Gençlerimizi hedef alacağız. Yüzde 20 gençlere kontejyan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. 3 çocuk ve üzerindeki ailere de yeni kontejyan ayıracağız. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler." dedi.

Yeni sosyal konut projesi geliyor: Bakan Kurum açıkladı, gençlere ve ailelere özel kontenjan - 1. Resim

TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM

Bakan Kurum, TOKİ'den ev alanlara ilişkin de "TOKİ’den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. 168 bin konuta ilişkin borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak." müjdesini paylaştı.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tüm İstanbul'u kucaklıyıcı bir bakış açısıyla kentsel dönüşüme çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "İstanbul'u beka meselesi olarak görüyoruz. Burada kapsayıcı kucaklıyıcı bir bakış açısıyla çalışma yürütüyoruz. Tüm belediyelere bir çağrıda bulunduk. 39 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz." İstanbul'da 903 bin konutun inşası tamamlandı. 208 bin konutun inşaatı devam ediyor. Hemen hemen her mahallede inşaatlar devam ediyor. Tekrar tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin İstanbulumuzu dönüştürelim." dedi.

Yeni sosyal konut projesi geliyor: Bakan Kurum açıkladı, gençlere ve ailelere özel kontenjan - 2. Resim

81 İLE SIĞINAK İNŞASI KARARI

81 ile sığınak yapıalcağını söyleyen Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Halihazırda bir yönetmelik var, yeni bir yönetmelik yayınlayacağız. Eskisinde olmayan ama sığınak yapma zorunluluğu olan birimler olacak. Dünya örnekleri incelendi, sığınak yönetmeliği değişecek.Biz TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda 81 ilde sığınaklarımız yapılacak. Dolayısıyla yönetmeliği güncelleyeceğiz, yakında yayınlayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da acı olay: Kayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gram altın için 5 bin TL hedefi uzak değil! Uzman isim kritik noktaya dikkat çekti - EkonomiGram altın için 5 bin TL hedefi uzak değil!Petrolde 2026 hedefi: Yılda 100 milyon ton üretecekler - EkonomiPetrolde 2026 müjdesi: Yılda 100 milyon ton üreteceklerAltın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp - EkonomiAltın yatırımcısı dört köşe olduBaşkent'e büyük müjde! 60 kilometrelik havalimanı metrosu geliyor, tarih belli oldu - Ekonomi60 km'lik havalimanı metrosu geliyor! Tarih belli olduMerkez Bankası 11 Eylül'de açıklayacak! İşte ekonomistlerin faiz tahmini - Ekonomi11 Eylül'de açıklanacak! İşte ekonomistlerin faiz tahminiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...