500 bin sosyal konut kira artışını frenleyecek! 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin iş yeri için de çalışma var

HABER MERKEZİ /ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin iş yeri üretimiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Milletvekillerinin Türkiye’deki kira fiyatlarındaki fahiş artışlar ile konut arzına yönelik soru önergelerini cevaplayan Şimşek, ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamak olduğunu hatırlattığı konuşmasında “Bunun ön koşulu ise fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bu kapsamda, para ve maliye politikaları eş güdüm içinde uygulanmakta, verimliliği artırmaya yönelik yapısal reformlar sürdürülmektedir. Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılı haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz olarak devam ediyor” dedi.

Şimşek, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmetler sektörünün dezenflasyon politikalarına daha geç tepki verdiğini ve kira, eğitim gibi kalemler başta olmak üzere geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olması sebebiyle katılık sergilediğini ifade etti.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Konut arzını artıracak tedbirlerin alındığını belirten Şimşek “Bu kapsamda deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek ve vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla politikalar uygulanmaktadır. Sosyal konut hamlesi kapsamında 2023-28 döneminde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin iş yerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş, beklentilerdeki iyileşme, hizmet enflasyonundaki katılıkların azalmasıyla birlikte kira ve konut fiyatlarındaki artışın daha da yavaşlaması öngörülmektedir” şeklinde konuştu.

DÖVİZLE KİRA YASAK

Şimşek, Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerini dövizle düzenlemelerinin yasaklandığını da hatırlattı.