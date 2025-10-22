Artık ‘manuel vites’e bakan yok! İşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil severler son yıllarda gittikçe artan bir oranda otomatik vitesli araçları tercih etmeye başladı. Sürüş sırasında ve özellikle trafikli yollarda daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan otomatik vitesli otomobiller, yakıt tüketimi daha fazla olmasına rağmen tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

HER 100 OTOMOBİLDEN 95’İ...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine; göre bu yılın ilk 9 ayında satılan 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedi “otomatik şanzımanlı” oldu. Manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payı %5,7’ye kadar düşerken, “otomatik” otomobiller %94,3 paya ulaştı.

EURO %33 YÜKSELİNCE…

Bu yıl 22 Ekim 2025 itibarıyla Euro/TL paritesinde gerçekleşen %33’lük yükseliş “sıfır km” otomobillerin de fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. 1 milyon TL’nin altında “sıfır km” otomatik vitesli araç kalmayınca, tüketiciler de “ikinci el” piyasada arayışa yöneldi.

‘İKİNCİ EL’DE EN UCUZ ARAÇLAR

Ekim 2025’te ilanda bekleyen “SUV harici” otomobilleri dikkate alarak yaptığımız araştırmada; 2019-2024 yılları arasını kapsayan, otomatik vitesli, hasar kayıtsız, değişen ve boya işlemi olmayan, 50 bin km’yi aşmamış araçları inceledik.

Bu araştırma neticesinde ilanlardaki “medyan fiyatları” dikkate alarak oluşturduğumuz listeye göre, “ortalama fiyatı” en ucuz ilk 10 otomobil şöyle sıralanıyor:

1-Dacia Sandero - 0.9 TCe Turbo Stepway Easy-R: 950.000 TL

2-Kia Picanto - 1.0 MPI Cool: 980.000 TL

3-Citroen C3 - 1.2 PureTech Fell: 1.055.000 TL

4-Hyundai i10 - 1.2 MPI Elite: 1.077.500 TL

5-Ford Fiesta - 1.0 EcoBoost Style: 1.117.500 TL

6-Peugeot 208 - 1.2 PureTech: 1.165.000 TL

7-Renault Clio - 1.0 TCE Touch: 1.175.000 TL

8-Hyundai i20- 1.4 MPI Jump: 1.204.500 TL

9-Kia Rio- 1.4 CVTT: 1.209.500 TL

10-Opel Corsa - 1.2 T Elegance: 1.220.000 TL

(Tablo nasıl okunmalı: Rakamlar 2019-2024 yılları arasındaki ortalama fiyatları göstermektedir. En düşük ve en yüksek fiyatlar arasında, her bir otomobil için, model yılı ve km. başta olmak üzere diğer özelliklerine göre %-+10’a varabilecek fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.)