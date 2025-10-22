Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
22 Ekim Ankara hava durumu: MGM duyurdu, Ankara'da bugün yağmur yağacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
22 Ekim Ankara hava durumu: MGM duyurdu, Ankara'da bugün yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, Ankara'da 22 Ekim Salı günü hafif sağanak yağışlı geçiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyrederken, günün ilerleyen saatlerinde en yüksek 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 85 kaydedilirken, rüzgar 3 km/s hızla güneybatıdan esiyor.

MGM'nin verilerine bakıldığında 22 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Ankara'da hafif sağanak yağışlı bir hava etkili oluyor.

Sabah saatlerinde 10,2 derece olarak ölçüden hava sıcaklığı, gün içinde en yüksek 18 derece, en düşük ise 8 derece civarında seyredecek.

Nem oranı yüzde 85 sevilerindeyken, rüzgar 3 km/s hızla güneybatıdan esecek. Hafif rüzgarla beraber şehir genelinde yer yer kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.

22 EKİM ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da günün ilerleyen saatlerinde yağışın etkisini arttırması, akşam saatlerinde ise bulutlu bir havaya döneceği tahmin ediliyor. Başkentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi, ancak yağışların hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da haftalık hava durumu tahmini şu şekildedir;

22 Ekim Çarşamba: 8 / 19 derece - Sağanak yağışlı

23 Ekim Perşembe: 10 / 21 derece - Sağanak yağışlı

24 Ekim Cuma: 11/21 derece - Sağanak yağışlı

25 Ekim Cumartesi: 12 / 20 derece - Parçalı bulutlu

16 Ekim Pazar: 9 / 21 derece - Az bulutlu

ANKARA'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara bugün yağışlı geçecektir. Bu noktada vatandaşların önlem olarak yola çıkması tavsiye ediliyor.

Hafta sonuna doğru yağışlar etkisini yavaş yavaş kaybederken, Cumartesi gününden itibaren parçalı bulutlu bir havanın görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise Ankara'da güneşli bir gün bekleniyor.

Uzmanlar, hafta ortasında etkili olacak yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek, vatandaşları ani yağışlara ve ıslak yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sabah saatlerinde işe gidecek vatandaşların şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

