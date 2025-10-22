Çağatay Ulusoy diziden ayrılacak mı, Eşref Rüya final mi yapacak? Sette anlaşmazlık iddiası gündemde!

Çağatay Ulusoy diziden ayrılacak mı, Eşref Rüya final mi yapacak soruları izleyenler tarafından cevap bekliyor. Sosyal medya ve bazı magazin sayfalarında, sette tartışma çıktığı ve oyuncunun bu süreçte “kendi yoluna bakma” kararı aldığı iddia edildi.

ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILACAK MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, son günlerde kulislerde dolaşan ayrılık iddialarıyla gündemde. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un projeden ayrılacağı yönündeki söylentiler, hem dizinin hayranlarını hem de oyuncunun takipçilerini şaşırttı.

Bazı iddialara göre Ulusoy’un dizinin senaryosunda yapılan değişikliklerden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Son haftalarda Eşref Tek karakterinin hikayesinde yaşanan yön değişikliği, oyuncu ile yapım ekibi arasında fikir ayrılığına neden oldu.

Sette yaşanan gerilimin ardından ünlü oyuncunun diziden ayrılma kararı aldığı iddia edilse de konuıya ilişkin ne yapım şirketinden ne de oyuncu cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Kulislerde konuşulanlara göre Çağatay Ulusoy’un dört bölüm sonra projeye veda edeceği ileri sürülüyor. Fakat hala iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmadı.

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPACAK?

Çağatay Ulusoy’un muhtemel ayrılığıyla birlikte, Eşref Rüya’nın final yapacağı yönünde de söylentiler artmış durumda. Dizi Çarşamba akşamları güçlü reytinglerle yoluna devam ederken, senaryo değişikliklerinin hikayenin gidişatını etkilediği konuşuluyor. Bazı kaynaklara göre yapım ekibi diziyi planlanan bölüm sayısından önce bitirme ihtimalini değerlendiriyor ama kanal ya da yapımcı cephesinden “final” yönünde bir açıklama yapılmadı.

EŞREF TEK DİZİDEN ÇIKACAK MI?

Dizinin merkezinde yer alan Eşref Tek karakterinin akıbeti de merak konusu. Son gelen başka iddialara göre senaryoda yapılan değişiklikler sonucu karakterin hikayeden dramatik bir şekilde ayrılabileceği öne sürülüyor.

Bazı söylentiler de Eşref Tek’in ilerleyen bölümlerde hayatını kaybedeceği yönünde. Eşref karakterinin öleceği iddiaları Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılacağı haberleri ile bağlantılı görüldü. Şimdi ise dizinin gelecek bölümleri ve yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.