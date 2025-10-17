Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşref Rüya Saliha kimdir? Bilgesu Kural diziye dahil oldu

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, 19. bölümde yeni karakter Saliha ile seyirciyi şaşırtacak. Bilgesu Kural'ın Hafize Ana'nın torunu rolüyle kadroya katılırken hayatı, kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 18. bölümün başarısının ardından 19. bölümde sürpriz bir oyuncu diziye giriş yapıyor. Saliha karakteriyle diziye dahil olan Bilgesu Kural kimdir, hangi dizilerde oynadı araştırılıyor.

EŞREF RÜYA SALİHA KİMDİR?

Eşref Rüya dizisinde Saliha, Hafize Ana'nın (Feriha Eyüboğlu) torunu olarak hikayeye dahil oluyor. Saliha'yı Bilgesu Kural canlandırıyor. 

BİLGESU KURAL KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden mezun olan Bilgesu Kural, 2021'de Aşk 101 dizisiyle dizilerde rol almaya başladı. 

BİLGESU KURAL OYNADIĞI DİZİLER

Aşk 101 - 2021

Hayaller ve Hayatlar - 2022

İçimizdeki Ateş - 2022

Başım Belada - 2023

Kendi Düşen Ağlamaz - 2023-2024

Kötü Kan - 2024

