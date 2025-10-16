Eşref Rüya Hıdır'ın oğlu kim? Kadir veya Eşref olabilir!

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, son sahnede Hıdır Elverdi'nin bulduğu ipucuyla yeni bir dönemece giriyor. Gelişmeler, karakterler arası ilişkileri etkileyecek.

EŞREF RÜYA HIDIR'IN OĞLU KİM?

Eşref Rüya dizisinde Hıdır Elverdi'nin oğlunun kimliği, Yakup Baba'nın emanet ettiği fotoğraf ve notla belirsizliğini korurken, izleyiciler Eşref Tek ve Kadir Yanık arasında gidip geliyor. İpuçları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Hıdır'ın (Levent Özdilek) eline geçen fotoğraf, yıllardır saklanan sırrı açığa çıkardı. Fotoğrafta Kadir ve Eşref'in yer alması ve arkasında Yakup Baba'nın el yazısı ile "Hıdır'ın oğlu Yetimler'e emanet" yazısı 18. bölüme damga vurdu.

Eşref Rüya dizisinin 18. bölümünde Hıdır Elverdi'nin oğlunun kimliği, Yakup Baba'nın emanet ettiği fotoğraf ve notla belirsizliğini korurken, izleyiciler Eşref Tek ve Kadir Yanık arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Eşref'le ittifak yaparak Kadir'i karşısına alan Hıdır'ın bu not sonra yapacağı hamleler merak ediliyor. Özellikle dizinin ilerleyen bölümlerinde hem karakter gelişimini etkileyecek hem de kırılma noktasına neden olması bekleniyor.

Eşref Rüya'da Hıdır'ın oğlunun Eşref mi yoksa Kadir mi olduğu sorusu, fotoğrafın belirsizliğiyle izleyiciyi ikileme sokuyor. Sahnede, Hıdır'ın şoku ekrana yansırken Yakup Baba'nın notu "Yetimler"den birini işaret etti.