Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında? Eşref Rüya'nın Hıdır'ı oldu

Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve dizi projelerinde rol alan deneyimli oyuncu Levent Özdilek, yeni dizi Eşref Rüya ile yeniden gündemde. “Hıdır Elverdi” karakteriyle izleyici karşısına çıkan sanatçının biyografisi, yaşı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar araştırılıyor. İşte Levent Özdilek hakkında merak edilenler…

EŞREF RÜYA HIDIR KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi, güçlü kadrosu ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizide Hıdır Elverdi karakterini canlandıran isim ise deneyimli oyuncu Levent Özdilek oldu. Karakter, dizinin ilerleyen bölümlerinde ana hikayeye yön veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hıdır, entrikaların ve güç mücadelelerinin ortasında yer alan sert ama bir o kadar da stratejik bir kişilik olarak ekrana geliyor.

LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Levent Özdilek, 1955’te Adana’da dünyaya geldi. Sanat hayatına henüz çocuk yaşta başlayan oyuncu, 1967 yılında Yılmaz Güney’in yönettiği bir filmle sinemaya adım attı. O tarihten bu yana birçok tiyatro oyununda, sinema filminde ve dizide rol aldı.

LEVENT ÖZDİLEK OYNADIĞI DİZİLER

Levent Özdilek, 40 yılı aşkın sanat yaşamında Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarında yer aldı. Son dönemde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Erman Barka rolüyle 30 bölüm boyunca ekrana geldi. Ayrıca Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Kırmızı Oda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki performansıyla da izleyicilerin hafızasında yer etti.

Bunların yanı sıra Haziran Gecesi, Serseri, Kavak Yelleri, Adanalı ve Zoraki Başkan gibi dönemin popüler yapımlarında da rol aldı. 2025 yılında ise Eşref Rüya dizisinde “Hıdır Elverdi” karakteriyle ekrana döndü.