Q Yatırım Bankası’na tefecilik soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler yapılmıştı. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu için kararlar açıklandı.

Açıklanan kararlara göre ifadeleri ve savunmaları alınıp tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani sulh ceza hakimliği kararıyla tefecilik suçundan tutuklandığı, yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Aydoğdu hakkında Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.