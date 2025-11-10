Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
⁠Ankara'da katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

⁠Ankara'da katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Ankara Haymana-Gölbaşı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haymana-Gölbaşı ilçe sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

