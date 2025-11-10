Ankara'da katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ankara Haymana-Gölbaşı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Haymana-Gölbaşı ilçe sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
