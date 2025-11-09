İstanbul barajları alarm veriyor! Son 7 ayda hızla düştü

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 21,87 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan’da yüzde 81,23’e kadar çıkan barajlardaki su seviyesi, sıcak hava ve artan su tüketimi nedeniyle son 7 ayda hızla düştü.

Barajlardaki su miktarı Ömerli’de yüzde 17,58, Darlık’ta yüzde 32,13, Elmalı’da yüzde 51,46, Terkos’ta yüzde 24,79, Alibey’de yüzde 11,92, Büyükçekmece’de yüzde 24,73, Sazlıdere’de yüzde 22,33, Istrancalar’da yüzde 35,19, Kazandere’de yüzde 2,61 ve Pabuçdere’de yüzde 4,77 olarak kaydedildi. Kent genelinde 868,7 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip barajlarda mevcut su miktarı 189,8 milyon metreküp olarak ölçüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, uzun süren kuraklık döneminin ardından ekim ayında yağışların barajlara geçici bir nefes verdiğini söyledi. Toros, “Barajlardaki su seviyesi her üç günde yüzde 1 düşerken, ekim yağışlarıyla bu süre 5-6 güne çıktı. Önümüzdeki aralık, ocak ve şubat ayları İstanbul’un en yağışlı dönemi, dolayısıyla barajlardaki düşüş hızı yavaşlayacak” dedi.

Prof. Dr. Toros, mevcut su miktarının İstanbul’a ancak 2 ay yeteceğini belirterek, barajların tamamen dolu olması durumunda bile bu miktarın yağış yoksa en fazla 10 ay yeterli olacağını vurguladı. Toros, su tasarrufu ve yağmur hasadı kültürünün önemine dikkat çekerek, “Günlük kişi başı su tüketimi ortalama 200 litre. Bunu 100 litreye düşürecek politikalar geliştirilirse hem vatandaş hem ekonomi hem de şehirler kazanır” ifadelerini kullandı.

İSKİ verilerine göre, 9 Kasım tarihi itibarıyla baraj doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde oran yüzde 16,77 olarak kaydedilmişti. Bu yılki yüzde 21,87’lik seviye, 2023’e göre daha iyi olsa da uzun vadede su tasarrufu ve etkin yönetimin önemini gözler önüne seriyor.