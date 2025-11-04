Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de su seviyesi tehlikeli noktada! İşte Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı

Yaz aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Kocaeli’de su seviyelerini kritik düzeye indirdi. Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 11’e kadar düşerken, su altında kalan eski köprü yeniden ortaya çıktı.

Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretti ve yurt genelinde beklenen yağışlar görülmedi. İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük kentlerde su sıkıntısı baş gösterirken, bunların arasında Kocaeli de dahil oldu.

YUVACIK BARAJI'NDA ORAN YÜZDE 11

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 11 olarak ölçüldü.

Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 37 olduğu kaydedildi.

