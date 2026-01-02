Bir devir kapandı! History Channel, Türkiye yayınlarını sona erdirdi
Belgesel yayıncılığının önde gelen kanallarından olan History Channel, Türkiye'de 2006 yılından bu yana sürdürdüğü yayın hayatını 31 Aralık 2025 itibarıyla sonlandırdı.
- History Channel, Türkiye'deki yayınlarını 31 Aralık 2025 tarihinde sona erdirdi.
- Kanal, Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlamıştı.
- Tarih, belgesel ve araştırma programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahipti.
- Dünya genelinde ilk yayınına 1995 yılında başlayan kanal, A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteriyordu.
History Channel, 31 Aralık 2025'teki son yayınının ardından Türkiye'de yayınlarını sona erdirdi. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.
TÜRKİYE'DE YAYINA 2006'DA BAŞLADI
Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, özellikle tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesine sahipti. Kanal, antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern siyasi kırılma anlarına kadar uzanan içerikleriyle belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri haline gelmişti.
1995'TE YAYIN HAYATINA BAŞLADI
ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk defa 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika'da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.