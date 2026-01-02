Diyarbakır'da atık tankeri içinde Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu. Atık tankeri içerisinde insanlık dışı şartlarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından ancak teknik cihazlarla yapılan kontroller neticesinde tanker içinde oldukları anlaşılan göçmenlerin tankerin içinde özel bölmelere yerleştirildiği belirlendi. Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

Göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişiye de ev hapsi tedbiri uygulandı.

Olayda kullanılan çekici ve tankere ise el konuldu.

