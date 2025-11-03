Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından her gün açıklanıyor. Son zamanlarda etkili olan pastırma sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren sona ermesi ve yerine yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. . İşte 3 Kasım 2025 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,54 olarak ölçüldü.İstanbul baraj doluluk oranları güncel olarak merak ediliyor. Kasım ayı ile birlikte yer yer sağanak yağışların etkili olmasıyla barajlar yükselişe geçebilir. Şu an baraj doluluk oranı kritik seviyededir.

3 Kasım 2025 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı şu şekildedir;

Ömerli Barajı: %18,23

Darlık Barajı: %34,23

Elmalı Barajı: %53,07

Terkos Barajı: %25,58

Alibey Barajı: %11,17

Büyükçekmece Barajı: %26,21

Sazlıdere Barajı: %23,62

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.54 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.07 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.96 ile Kazandere Barajı oldu.