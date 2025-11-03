Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre, şehirdeki su rezervlerindeki düşüş her gün daha da düşüyor. 3 Kasım 2025 itibarıyla baraj doluluk oranının ne kadar olduğu merak konusu haline geldi.

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından her gün açıklanıyor. Son zamanlarda etkili olan pastırma sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren sona ermesi ve yerine yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. . İşte 3 Kasım 2025 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları...

Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 1. Resim

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,54 olarak ölçüldü.İstanbul baraj doluluk oranları güncel olarak merak ediliyor. Kasım ayı ile birlikte yer yer sağanak yağışların etkili olmasıyla barajlar yükselişe geçebilir. Şu an baraj doluluk oranı kritik seviyededir.

Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 2. Resim

3 Kasım 2025 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı şu şekildedir;

  • Ömerli Barajı: %18,23
  • Darlık Barajı: %34,23
  • Elmalı Barajı: %53,07
  • Terkos Barajı: %25,58
  • Alibey Barajı: %11,17
  • Büyükçekmece Barajı: %26,21
  • Sazlıdere Barajı: %23,62

Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 3. Resim

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.54 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.07 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.96 ile Kazandere Barajı oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 Kasım bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamı dizileri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 Kasım bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamı dizileri! - Haberler3 Kasım bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamı dizileri!Ahmet Gülhan neden öldü, kaç yaşındaydı? - HaberlerAhmet Gülhan neden öldü, kaç yaşındaydı?BİLSEM sınavı ne zaman 2026? BİLSEM sınav takvimi takip ediliyor - HaberlerBİLSEM sınavı ne zaman 2026? BİLSEM sınav takvimi takip ediliyorTürkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maçın oynanacağı yer açıklandı - HaberlerTürkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maçın oynanacağı yer açıklandıAz önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflarda - Haberler6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflarda
Sonraki Haber Yükleniyor...