Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

30 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Baraj Doluluk Oranı, Su Krizi, Yağış, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından baraj doluluk oranı duyuruldu. Uzmanlar su konusunda kritik uyarılara devam ederken barajlardaki doluluk oranı en son 25 seviyelerinde olduğu kaydedilmişti. Son yağan yağmurların ardından barajlardaki son durum gündeme geldi.

30 Ekim baraj doluluk oranı İSKİ tarafından belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey gibi pek çok barajda doluluk oranı merak edilip araştırılıyor. İşte, güncel baraj doluluk oranları...

30 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 1. Resim

30 EKİM İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

30 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,06 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı: %17,63

Darlık Barajı: %35,04

Elmalı Barajı: %53,59

Terkos Barajı: %26,51

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,03

Sazlıdere Barajı: %24,45

30 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 2. Resim

EKİM AYI YAĞIŞLARI BARAJLARDAKİ DÜŞÜŞ HIZINI YAVAŞLATTI!

Ekim ayı içerisinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki düşüş hızının azalmaya başladı. 25 Ekim'de 23,2 olan baraj doluluk oranı 26 Ekim'de 23,27, 27 Ekim'de 23,08, 28 Ekim'de 23,17 ve son olarak 29 Ekim'de 23,18 olarak paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mersin'de müzisyen Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığın cezası belli olduİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'bahis skandalı' için yeni açıklama: Bu, bir hesaplaşmadır!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı - HaberlerHalef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleşti - Haberler500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleştiKızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde! - HaberlerKızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde!Physical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor? - HaberlerPhysical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor?Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyor - HaberlerEşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyorThe Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? - HaberlerThe Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...