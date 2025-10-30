30 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

30 Ekim baraj doluluk oranı İSKİ tarafından belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey gibi pek çok barajda doluluk oranı merak edilip araştırılıyor. İşte, güncel baraj doluluk oranları...

30 EKİM İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

30 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,06 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı: %17,63

Darlık Barajı: %35,04

Elmalı Barajı: %53,59

Terkos Barajı: %26,51

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,03

Sazlıdere Barajı: %24,45

EKİM AYI YAĞIŞLARI BARAJLARDAKİ DÜŞÜŞ HIZINI YAVAŞLATTI!

Ekim ayı içerisinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki düşüş hızının azalmaya başladı. 25 Ekim'de 23,2 olan baraj doluluk oranı 26 Ekim'de 23,27, 27 Ekim'de 23,08, 28 Ekim'de 23,17 ve son olarak 29 Ekim'de 23,18 olarak paylaşıldı.