Barajlarında su kalmayan Bursa'ya 2 gün boyunca yağmur yağdı, vatandaşın yüzü güldü

Barajlarında su kalmayan Bursa'ya 2 gün boyunca yağmur yağdı, vatandaşın yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Barajlarında su kalmayan Bursa&#039;ya 2 gün boyunca yağmur yağdı, vatandaşın yüzü güldü
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da barajlardaki su seviyesinin yüzde 0'a düşmesiyle yaşanan su krizi, ekim sonunda etkili olan yağışlarla hafifledi. 27-28 Ekim'de hem baraj havzalarında hem de tarımsal üretim bölgelerinde metrekareye 50 kilogramı aşan yağmur düştü. Yağışlar, kuruyan topraklara can suyu olurken, çiftçileri de sevindirdi.

Bursa'da 27 Ekim pazartesi güne sıcak havayla başladı. Merkez Yıldırım ilçesinde 31,7 ve Nilüfer'de 31 ile İnegöl'de 31,1 derecelerin görülmesinin ardından aynı günün akşamında serin hava ve yağış hakim oldu.

EKİM SONU GELEN YAĞMUR SEVİNDİRDİ

Uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması metrekareye 65,4 kilogram olan Bursa'da 27-28 Ekim'de hem barajların havzasında hem de tarımsal üretimiyle önde gelen ilçelerinde yağmur sevindirdi. Dağ ilçelerinden Büyükorhan, metrekareye 59,3 ve Harmancık 52,5 kilogram ile Bursa ortalamasına yakın yağış aldı.

Günlerdir su sıkıntısının yaşandığı kenti besleyen barajlar olan Doğancı ve Nilüfer barajlarının havzasında yer alan Keles'e metrekareye 51,2 ve Orhaneli'ye 45,9 kilogram yağış düşerken, Osmangazi'de 35,7 kilogram yağmur oldu.

TOPRAKLAR CAN SUYUNA KAVUŞTU

Ekim döneminde toprağın acil suya ihtiyaç duyduğu topraklar da can suyuna kavuştu. Tarımsal üretimin önde geldiği Karacabey'e metrekareye 24,3 kilogram, Mustafakemalpaşa'ya 54,3 ve Yenişehir'e ise 30,3 kilogram yağış düştü. Tarlaya inme ve ekim döneminde yağışların gelmesine ve toprağın suya kavuşmasına sevinen çiftçiler, yağmurların sürmesinin verimi olumlu etkileyeceğini söyledi.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 0'A DÜŞMÜŞTÜ

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 16 Ekim itibariyle Bursa genelinde baraj doluluk oranı yüzde 0.00 seviyesine düşmüştü.

