İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Sabah 03.00 sıralarında ilçenin Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde Hatay’dan Van’a giden yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
6 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR