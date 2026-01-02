Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle son 24 saatte 6 ayrı noktaya çığ düştü. Yollarda ve yerleşim alanlarında hasar oluşurken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün düşen çığdan dolayı bir kişinin hayatını kaybettiği ilçedeki birçok noktaya çığ düştü.

Van Çatakta 24 saate 6 çığ düştü

TEMİZLİK YAPILIRKEN YİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Van-Çatak kara yolunda dün düşen çığ temizlenirken, bugün de yolun farklı noktasına yeniden çığ düştü. Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bölgede de çığ meydana geldi. Çığın ardından apartman otoparkındaki araçlar ile bina girişleri kar altında kaldı. Son 24 saatte ilçe genelindeki 6 ayrı noktaya çığ düşerken, ilçede kar yağışı aralıklı devam ediyor.



Van Çatakta 24 saate 6 çığ düştü

YENİ UYARI GELDİ, TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

