İhlas Haber Ajansı
Böylesi uzun zamandır görülmedi! Şırnak'ta 2 metreden fazla kar var
Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Ekipler ilçe merkezinde dozer ve loderlerle yoğun kar temizliğine başladı, bölge halkı "Uzun zamandır böyle kar yoktu" dedi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. Beytüşşebap ilçe merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.
EKİPLER DURMADAN ÇALIŞIYOR
Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla ilçe merkezinde belediye ekipleriyle beraber dozer ve loderlerle kar temizliği sürüyor. Ekipler, ilçe merkez ve ana yollarda kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği yerlerde yoğun mesai harcıyor.
"UZUN ZAMANDIR BÖYLE KAR YOKTU"
Şaban Ali Gökçe isimli vatandaş yıllardır ilk defa böyle kar gördüğünü söyledi. Gökçe, ''Uzun zamandır böyle kar yoktu, çok güzel memnunuz. Bereketiyle geldi. Ancak yollar kapalı, elektrik gidip geliyor. Ekipler çok çalışıyor. Ancak Beytüşşebap'ta hayat durdu''
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
Ankara kar sonrası dondu! Termometreler - 11'i gördü
Bizi Takip Edin
YORUMLAR