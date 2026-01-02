Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. Beytüşşebap ilçe merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla ilçe merkezinde belediye ekipleriyle beraber dozer ve loderlerle kar temizliği sürüyor. Ekipler, ilçe merkez ve ana yollarda kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği yerlerde yoğun mesai harcıyor.

Şaban Ali Gökçe isimli vatandaş yıllardır ilk defa böyle kar gördüğünü söyledi. Gökçe, ''Uzun zamandır böyle kar yoktu, çok güzel memnunuz. Bereketiyle geldi. Ancak yollar kapalı, elektrik gidip geliyor. Ekipler çok çalışıyor. Ancak Beytüşşebap'ta hayat durdu''