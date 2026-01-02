Ankara’da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park’taki havuzda donmalar oluşurken kuğular ve ördekler buz üzerinde dolaştı.

Ankara’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park’ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.

Park’ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

