Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak kapıda!

Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın geniş alanlarda etkili olacağını duyurdu. Pazartesi güneşli geçerken, salıdan itibaren Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanaklar, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. AKOM ise İstanbul’da çarşambaya kadar ciddi bir yağış öngörülmediğini ancak sıcaklıkların salı gece saatlerinde itibaren düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Kasım tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde düşeceği ve mevsim normalleri civarına ineceği bildirildi.

İLLERE GÖRE GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

10 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk günü olan pazartesi, ülke genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

11 KASIM SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü ise hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesi’nde ise aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

12 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava yurdun daha geniş bir bölümünü kapsayacak. Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağışlar beklenirken, Ege ve Akdeniz’de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da mevsim normalleri seviyesine düşecek. 

13 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Perşembe günü Doğu Anadolu hariç tüm bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde yağışların şiddetini artırarak daha kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

14 KASIM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın son iş gününde doğu bölgelerde güneşli hava yeniden yüzünü gösterirken; Marmara, Ege ve Akdeniz’de aralıklı yağışların devam edeceği bildirildi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentteki hava durumu ile ilgili değerlendirme yaptı. Açıklamada, “İstanbul'da, önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, bölgesel hafif yağışlar dışında ciddi bir yağış geçişi öngörülmemektedir. Gün içerisinde 20-22 °C civarında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gece saatlerinde 15 °C'ye gerilemektedir” denildi.

AKOM, sıcaklıkların düşmeden önce birkaç gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini hatırlatarak vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyardı.

