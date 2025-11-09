TBMM’de yoğun hafta: Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta yoğun mesaisine devam edecek. 11 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul’da, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

11’İNCİ YARGI PAKETİ YOLDA

AK Parti’nin titizlikle üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi’nin yeni haftada Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. 28 maddeden oluşan pakette, 18 yaş altındaki suça karışanlara yönelik düzenlemeler ile toplumsal huzuru bozan havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda cezaların ağırlaştırılması öne çıkıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ SEYAHAT ACENTELERİNE DESTEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki seyahat acentelerinden bu yıl aidat alınmayacak, önceki dönem borçları ise silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisleri ile deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik bilgilerini kayıt altına almak zorunda olacak.

BELGESİZ KONAKLAMA İLANINA CEZA

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satış yapmasına yönelik düzenlemeler de yürürlüğe girecek. Her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ÇANAKKALE BATIKLARI TARİHİ ALANA DAHİL EDİLİYOR

Çanakkale’deki deniz savaşlarındaki batıklar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Alanın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıklar göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

VAKIFLARDA KİRA SÜRESİ UZUYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

VERGİ DÜZENLEMELERİ VE HARCILAR

TBMM, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni de görüşecek. Teklif kapsamında, mesken kira gelirleri, özel sağlık kuruluşları ve çeşitli işletmelere yönelik harçlar yeniden düzenlenecek. Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

VADELİ ÇEK VE AYDINLATMA GİDERLERİ DÜZENLEMESİ

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için bankaya ibrazının geçersiz sayılmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak. Genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerdeki giderler ise 2030 yılına kadar ilgili bütçelerden karşılanacak.

RTÜK’E YENİ ÜYE VE BÜTÇE MARATONU

Genel Kurul’da ayrıca AK Parti ve MHP kontenjanlarından RTÜK’e iki yeni üye seçilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise 11 Kasım Salı’dan 14 Kasım Cuma’ya kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

KOMİSYON VE GRUP TOPLANTILARI

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki alt komisyonlar; Ayrımcılığın Önlenmesi ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma komisyonlarının gündemlerini görüşecek. Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis’te siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.