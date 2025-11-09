Fenerbahçe'den kadro dışı ve transfer açıklaması

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetici Ali Gürbüz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ENERJİLERİ ÇOK YÜKSEK"

Takımın daha da iyi günlere geleceğini söyleyen Gürbüz, "Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik ekibimizi, tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma içerisinde takımımız. 1 haftada 2 maç oynadık. Enerjileri çok yüksek. Çok çalışıyorlar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapacaklar. Lig uzun maraton. Maç maç bakıyoruz. Takım çok iyi seviyeye gelmek üzere hocamızla birlikte. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve yoğun desteği takımımızı yukarı çekti. Takım iyi oynayınca taraftar destekliyor, taraftar destekleyince takım iyi oynuyor. Çok iyi yoldayız." dedi.

"PLANLARIMIZI YAPTIK"

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini kaydeden Ali Gürbüz, "Milli ara var kısa. Milli arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Planlarımızı yaptık. Biz rakiplerimizin yaptığından daha çok, kendi takımımızın yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Her takım puanlar kaybedecek. Daha az puan kaybı önemli. Şu ana kadar takımımız gayet iyi. Lig başındaki ufak tefek bazı sıkıntılar dışında... Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Takımımızın enerjisi de yükseliyor. Biz uzun maratonda kendi takımımızın maçlarına bakacağız." diye konuştu.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN'UN DURUMU

"İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasıyla alakalı soruyu cevaplayan Gürbüz, "Belirsizlik ortadan kalkınca sizle paylaşırız. Durumları ile ilgili bir belirsizlik var." dedi.

BAHİS OPERASYONU HAKKINDA

"Bahis operasyonu sonrası hakem hatalarının azaldığına dair yorumlar var. Buna katılır mısınız? Fenerbahçe'nin puan farkını kapatmasında bunun etkisi var mı?" şeklindeki soruyu da cevaplayan Fenerbahçeli yönetici, "Bahis operasyonu başlayalı 1 hafta 10 gün oldu. Daha öncesi de var, soruşturmayla ilgili hep dedikodular vardı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olsun istiyoruz. Hata insana mahsus ama en az olsun, kötü niyet olmasın." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN TALEPLERİ DE ÖNEMLİ"

Transfer konusuna değinen Gürbüz, "Transfer konusu... Ocak ayına daha var. Ertan Bey ve ekibi, başkanımız, teknik ekiple diyalog halindeler. Ocak ayına gelince bakacağız. Hocamızın talepleri de önemli. Şu an sıcak bir gelişme yok ortada." şeklinde konuştu.

"UEFA'YA BAŞVURUDA BULUNDUK"

Plzen maçında skandal kararlar veren Hollandalı hakem hakkında konuşan sarı lacivertli yönetici, "Plzen maçının hakemi Allard Lindhout ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduk. Hem disiplin süreci hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda dün akşam başvurumuzu yaptık. Konu hakkında iletişim ekibimiz basına bilgilendirmeleri yapacak." dedi.