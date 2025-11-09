Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı: Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canlı: Fenerbahçe, Kayserispor&#039;u ağırlıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı son üç maçtan galibiyetle ayrılarak zirvede puan farkını eriten sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı bire indirmeyi hedefliyor. Müsabakanın önemli dakikalarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca 

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALIYOR

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Ozan Ergün'ün yönettiği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alıyor.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

2 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Bu iki oyuncu, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.

KEREM 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.

Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.

