Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray cevabı! Milli Takım vurgusu...

Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene, Süper Lig'de Kayserispor mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Golünü genç bir Fenerbahçe taraftarına armağan eden Kerem Aktürkoğlu, "Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'gol atacaksın, benim için atar mısın' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun." diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMA MORALLİ GİDECEĞİZ"

İyi bir performans sergilediklerini ve milli takım kampına moralli gideceklerini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız, ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz." dedi.

GALATASARAY'IN KOCAELİSPOR'A YENİLMESİ

Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanmalarıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Kerem Aktürkoğlu, "(Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesi) Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık." şeklinde konuştu.

"ARMAMIZI ÖPTÜM ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK!"

Fenerbahçe armasını öpmesiyle ilgili konuşan Dorgeles Nene, "Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm çünkü Fenerbahçe çok büyük! Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Antrenmanlardan önce müzik dinliyoruz. Ben de dans edebiliyorum. Talisca da eşlik etti o dansta bana." ifadelerini kullandı.