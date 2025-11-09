Tedesco'dan maç sonu Türkçe sürprizi: Galibiyeti bu sözlerle değerlendirdi

Süper Lig'de Kayserispor'u 4 golle geçerek çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

TÜRKÇE SÜRPRİZİ YAPTI

Değerlendirmelerine Türkçe "Bu akşam çok mutluyum" sözleriyle başlayan Tedesco, "Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum. Yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu."dedi.

Tedesco, "Ne zaman Türkçe röportaj yapabiliriz?" sorusuna ise "Çok zor, çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum." cevabını verdi.