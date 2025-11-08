Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda! Meteoroloji gün gün açıkladı

Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda! Meteoroloji gün gün açıkladı

Kaynak: HABER MERKEZİ
Güncelleme:
Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda! Meteoroloji gün gün açıkladı
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-15 Kasım haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Salı ve çarşamba günleri Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, perşembe ve cuma günleri yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz’e de yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-15 Kasım tarihlerinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Yeni haftada havaların soğuması beklenirken birçok bölgede de sağanak yağışlar etkili olacak. 

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Kasım ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında düşüş ve sağanak yağışlarda artış bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Uzmanlar, haftanın ortasında yeni bir soğuk hava dalgasının ülkemizde etkili olacağı uyarısında bulundu.

YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Haftanın ilk günlerinde, özellikle İstanbul, İzmir ve çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak salı gününden itibaren hava durumu değişiyor. Meteoroloji verilerine göre salı günü Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar ve soğuk hava etkili olacak.

Çarşamba günü yağışlar geniş bir alana yayılacak; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Zaman zaman yer yer gök gürültülü sağanaklar da görülebilir.

HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN SOĞUMA

Perşembe ve cuma günleri, yağışlar Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine yayılacak.

HAFTA SONU HAVA AÇIYOR

Haftanın son günlerine doğru yağışlar etkisini kaybedecek. Cumartesi gününden itibaren yurt genelinde hava daha sakin olacak, bulutlar yerini güneşe bırakacak. Ancak gece sıcaklıklarının düşmesiyle yer yer sis ve pus görülebileceği tahmin ediliyor.

