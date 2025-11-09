Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul metrosunda şoke eden görüntü: Vagonun tepesine çıktı!

İstanbul metrosunda şoke eden görüntü: Vagonun tepesine çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. 

Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray cevabı! Milli Takım vurgusu...Hakkari 'kuş cenneti'nde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nilüfer eski Belediye Başkanı Erdem'in bulunduğu rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi - GündemNilüfer Belediyesi'nde tutuklu sayısı 17'ye yükseldiİstanbul barajları alarm veriyor! Son 7 ayda hızla düştü - GündemSon 10 yılın en düşük ikinci seviyesindeKadıköy’de dehşet anları: Genç kadın başka bir kadın tarafından ateşe verildi! - GündemGenç kadına yanıcı madde döküp yaktı!"Yeni Trafik Kanunu Teklifi" devrede! İstanbul'da trafiği tehlikeye atanlara ceza yağdı - GündemBakan Yerlikaya görüntüleri paylaşarak duyurduTBMM’de yoğun hafta: Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te - GündemMilyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te6 kişi hayatını kaybetmişti! Bakan Tunç, Kocaeli'deki faciaya ilişkin son durumu paylaştı - GündemBakan Tunç'tan Kocaeli açıklaması! 'Soruşturma sürüyor'
Sonraki Haber Yükleniyor...