"Yeni Trafik Kanunu Teklifi" devrede! İstanbul'da trafiği tehlikeye atanlara ceza yağdı

Türkiye'de trafik denetimleri tüm hızıyla sürüyor. İhlal yapanlara "Yeni Trafik Kanunu Teklifi" çerçevesinde cezalar uygulanıyor.

YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y'nin yakalandığını belirtti.

İlgili Haber Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadelede 79 şüpheli yakalandı

"Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler, sizce bu hareketleri yaparlar mı?" diye soran Yerlikaya, mevcut kanun uyarınca araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun doğrultusunda sadece idari para cezası uygulandığına dikkati çekti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti: