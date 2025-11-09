Kadıköy’de dehşet anları: Genç kadın başka bir kadın tarafından ateşe verildi!

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanının önünde oturduğu sırada kısa bir telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada yanına yaklaşan S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü ve çakmakla ateşe verdi. Alevler içinde kalan genç kadına çevredeki arkadaşları müdahale ederken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz’ı ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne kaldırdı. Tedavisi devam eden Yılmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırgan S.G.A., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇIKTI!

Saldırıya maruz kalan Yılmaz, olayın nedenini bilmediğini belirterek, saldırganın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Yılmaz, “Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı bunu yaptı. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy’de otururken birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi, bir anda önüme döndü ve çakmakla yaktı. Ben şahsen bu kadını tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. En ağır cezayı almalarını istiyoruz” dedi.

Yılmaz, olayın ardından D.Y. adlı kişiden tehdit mesajları aldıklarını da açıkladı: