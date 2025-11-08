Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nişantaşında şok saldırı… Ersan Diamond’un dükkanı internetten siparişle kurşunlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ünlü kuyumcu Ersan Diamond’un Nişantaşı’ndaki işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın internet üzerinden siparişle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, “İnternetten kurşunlama siparişi aldım, kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” dedi. Polis, saldırının arkasındaki azmettiriciyi araştırıyor.

Müşterileri arasında Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya, gibi çok sayıda ünlünün bulunduğu kuyumcu Ersan Diamond, geçtiğimiz Ağustos ayında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şimdi ise Nişantaşı’ndaki işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

“İNTERNETTEN KURŞUNLAMA SİPARİŞİ ALDIM”

İstanbul Nişantaşı’nda, ünlü kuyumcu Ersan Diamond’a ait iş yeri silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Olayın, internet üzerinden verilen bir siparişle gerçekleştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, “İnternetten kurşunlama siparişi aldım, kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

Nişantaşında şok saldırı… Ersan Diamond’un dükkanı internetten siparişle kurşunlandı - 1. Resim

POLİS AZMETTİRİCİNİN İZİNİ SÜRÜYOR

Polis, saldırının arkasındaki kişi veya kişilere ulaşmak için soruşturmayı genişletti. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Soruşturma kapsamında dijital deliller inceleniyor ve olayın bir azmettirici ya da organize bir yapının işi olup olmadığı araştırılıyor.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

“Ersan Diamond” olarak bilinen Ersan Gülmez, 18 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, Gülmez’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Bu tedbirler kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme zorunluluğu getirilmişti.

