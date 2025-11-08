Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zimem defteri geleneği! Belediye başkanı vatandaşın veresiye borcunu kapattı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, zimem defteri geleneğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir fırına giderek vatandaşın borcunu kapatan Kuş, bu kez de bir bakkalın veresiye defterini satın aldı. 

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Buhara ve 15 Temmuz mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Mahallede bir bakkal dükkanına uğrayan Kuş, mahalle sakinlerinin borçlarının yazılı olduğu defteri de zimem defteri geleneğini sürdürerek satın aldı.

"BİR İHTİYACINIZ VARSA..." 

Kuş, mahalledeki bazı ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara da misafir oldu. Engelli bir vatandaşın evinde çay içerek, aile fertleriyle sohbet edip dertlerini dinleyen Kuş, "Rabbim din iman versin, sağlık sıhhat versin. Her ne kadar biz buraya geldik desek de bizi gönderen Allah Celle Celaluhu'dur. Bir ihtiyacınız varsa söylemeseniz, vebali sizin boynunuzadır. Biz kendimizden vermiyoruz, verecek olan Allah'tır, biz hayır için sadece vesileyiz, sebebiz" dedi.

YAŞLI KADIN İÇİN TALİMAT 

Ziyaret ettikleri evlerde yaşayan vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili birimlere talimat veren Kuş, yaşlı ve hasta bir kadının da hastaneye götürülerek tedavisinin başlatılması için personel görevlendirdi. Her iki mahallede çok sayıda aileyi evinde ziyaret eden Kuş ve beraberindekilerin ilgisi, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

